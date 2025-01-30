Mersin\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.Ç. yönetimindeki 33 ARN 705 plakalı kamyonet ile A.T. idaresindeki 33 TV 633 plakalı otomobil ve Gökhan Ercan'ın kullandığı 33 ARY 431 plakalı motosiklet Akbelen Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Gökhan Ercan kamyonetin altında kaldı, 2 araç sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ercan'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada yaralanan otomobil ve kamyonet sürücüsü ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerindeki incelemenin ardından Ercan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.