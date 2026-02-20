Mersin'de Trafik Kazası: 4 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Trafik Kazası: 4 Kayıp

20.02.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir yaya geçidinde gerçekleşen kazada Büşra Güney hayatını kaybederek ölü sayısı 4'e yükseldi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde ikizi ve 2 kuzeninin öldüğü kazada ağır yaralanan Büşra Güney, tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İlçede, 2 Şubat'ta Melis K'nin (25) kullandığı 33 ATE 039 plakalı cipin Çilek Mahallesi D-400 kara yolu Bekirde kavşağındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu ağır yaralanan Büşra Güney tedavi gördüğü hastanede can verdi.

Büşra Güney'in 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesi üzerine kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Aynı kazada Büşra Güney'in ikizi Kübra Güney ile kuzenleri Necla Öztürk ve Zehra Serdil Atak da hayatını kaybetmişti.

Çilek Mahallesi'nde 2'si çocuk 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada, olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polislerce gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Trafik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Trafik Kazası: 4 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir
Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 17:54:49. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Trafik Kazası: 4 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.