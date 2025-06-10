Mersin\'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! 7 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'de Tarsus ile Akdeniz ilçesini birleştiren ve yapımı süren otobanda üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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