Mersin'de tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, iddiaları reddetti - Son Dakika
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Mersin'de tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, iddiaları reddetti

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Mersin\'de tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, iddiaları reddetti
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Mersin'de tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tutuklama sonrası açıklamasında belediyedeki işlerin mevzuata ve kamu yararına uygun yürütüldüğünü savundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Özyiğit, hukuki mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

(MERSİN) - Tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada, belediyedeki tüm iş ve işlemlerin mevzuata ve kamu yararına uygun yürütüldüğünü savundu. Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Özyiğit, "Hukuki mücadelemizi, haklılığımızın ve masumiyetimizin ortaya çıkacağına olan inancımızla kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yürütülen adli sürece ve tutuklama kararına ilişkin açıklama yaptı. Özyiğit, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Göreve başladığımız ilk günden bu yana Yenişehir'imizin ve Mersin'imizin geleceği için; şeffaflık, adalet, hukuk ve kamu yararını temel alan bir anlayışla çalıştık. Tüm iş ve işlemlerimizi mevzuata ve kurumsal sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak gerçekleştirdik. Şahsım ve bazı çalışma arkadaşlarım hakkında yürütülen adli süreç kapsamında verilen tutuklama kararını üzüntüyle karşıladık. Ancak hukuk devletine ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancımızı koruyoruz.

Hakkımızda ileri sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığına, yargılama sürecinde gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Yenişehir halkının bize emanet ettiği görevin sorumluluğunu her zaman taşıdık. Bu emanete zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde olmadık. Bugün de başımız dik, vicdanımız rahat ve hukuka olan güvenimiz tamdır.

Bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor; herkesi sağduyulu olmaya, provokasyonlardan uzak durmaya, hukuka ve adalete güvenmeye davet ediyorum. Hukuki mücadelemizi, haklılığımızın ve masumiyetimizin ortaya çıkacağına olan inancımızla kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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