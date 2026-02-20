Mersin'de Tütün ve İşçi Denetimi: 2,6 Milyon Ceza

Mersin'de resmi belgelerinde eksiklik olan, kayıtsız işçi çalıştırılan ve kapalı alanda tütün ürünü tüketilen işletmelere 2 milyon 682 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerince kafe ve eğlence merkezlerine denetim yapıldı.

Denetimlerde bazı işletmelerin resmi belgelerinde eksiklik olduğu, kayıtsız işçi çalıştırdığı ve kapalı alanda tütün ürünü kullanımına müsaade ettiği belirlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, işletmelere 2 milyon 682 bin lira ceza kesildi.