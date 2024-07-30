Mersin'de Uçurumda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.
Yeniyurt Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Fatma Bulut, 5 gün önce kaybolan keçisinin Lamos Kanyonu mevkisindeki uçurumda mahsur kaldığını fark etti.
Bulut'un durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Halatla yamaca inen ekipler, sarp kayalıklardan kurtardığı keçiyi sahibine teslim etti.
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