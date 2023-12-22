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Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, G-42 koduyla aranan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Zafer Ramadan gözaltına alındı. Operasyon, Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Mersin\'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı
22.12.2023 - 08:57,
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Mersin'de düzenlenen operasyonla G-42 koduyla aranan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Zafer Ramadan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik teknik ve fiziki çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde özel harekat polislerinin katılımıyla bir adrese dron destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda, G-42 koduyla aranan Zafer Ramadan gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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