Mersin'de Uydu Takipli Deniz Kaplumbağası Denize Bırakıldı - Son Dakika
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Mersin'de Uydu Takipli Deniz Kaplumbağası Denize Bırakıldı

Mersin\'de Uydu Takipli Deniz Kaplumbağası Denize Bırakıldı
09.07.2025 11:11
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Mersin'de 'Alata' adlı yeşil deniz kaplumbağası, göç yollarını izlemek üzere denize salındı.

Mersin'de göç yolları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında uydu takip cihazı takılan "Alata" adlı yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kızkalesi Rotary Kulübünün desteğiyle yürütülen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi" projesi kapsamında Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, uydu takip cihazı takılan ve "Alata" adı verilen deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu.

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, AA muhabirine, "Alata"nın suyla buluşturdukları en büyük kaplumbağalardan biri olduğunu söyledi.

Kaplumbağanın yaşının 75-80 arasında, kabuk boyunun da 97 santimetre olduğunu dile getiren Ergene, "Alata"nın yolculuğu boyunca kendilerine güzel bilgiler sağlayacağını belirtti.

Ergene, bu kez farklı uydu cihazı kullandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cihaz sadece konum değil aynı zamanda sıcaklık ve derinlikle ilgili de bilgi verecek. 'Hangi bölgedeler, neredeler, nasıl besleniyorlar, hangi bölgeleri besin alanı olarak seçiyorlar?' gibi sorular hakkında bilgi almış olacağız. Özellikle sıcaklık bizim için önemli veri kaynağı olacak. İklim değişikliği hepimizin en büyük problemlerinden biri. İklim değişikliğiyle ilgili olarak 'Acaba bu hayvanların göç yollarında değişiklik var mı?' sorusuna karşılık küçük de olsa bilgi vermiş olacak."

Kaplumbağaların göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında daha önce uydu takip cihazı takılan "Kızkalesi", "Mersin Üniversitesi", "Atlas" "Soli" ve "Yüzüncü Yıl Davultepe" adlı yeşil deniz kaplumbağaları denize bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Mersin Üniversitesi, Hayvanlar, mersin, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Uydu Takipli Deniz Kaplumbağası Denize Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Uydu Takipli Deniz Kaplumbağası Denize Bırakıldı - Son Dakika
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