Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları: 90 Tutuklama

Mersin'de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 90 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince son bir ay içerisinde kent merkezinde çeşitli uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin üst aramalarında, 137 kilo 865 gram skunk, 22 bin 338 sentetik ecza hapı, 1 kilo 309 gram sentetik uyuşturucu, 200 gram eroin, 94 gram kokain, 15 kök Hint keneviri, 9 hassas terazi, 6 tabanca, 83 tabanca fişeği ve tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 90 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.