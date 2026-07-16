Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 155 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 155 Bin Hap Ele Geçirildi

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 155 Bin Hap Ele Geçirildi
16.07.2026 19:24
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Mersin'de düzenlenen operasyonda 155 bin 568 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 155 bin 568 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında bir işyerine düzenlenen operasyonda, 6 koli ve bir poşet içerisinde 155 bin 568 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 155 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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