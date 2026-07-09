Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli takibe alındı.
Daha sonra düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?