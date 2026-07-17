Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Tutuklama

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 92 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, 6-12 Temmuz'da emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 161 bin 975 uyuşturucu hap, 7 kilo 937 gram uyuşturucu madde, tabanca, tüfek, 2 tüfek kartuşu ve 61 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 92 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko-Yetişkin" projeleri kapsamında 1197 kişiye bilgilendirme yapıldı.