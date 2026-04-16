Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 37 Tutuklama

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 249 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 6-12 Nisan'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bazı ikamet, iş yeri ver araçlarda yapılan aramada 4 bin 606 uyuşturucu hap, 1411 gram uyuşturucu, 4 tabanca ve 36 fişek ele geçirildi, 249 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 37'si tutuklandı.