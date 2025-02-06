Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı yakalandı.
Adreslerde 225 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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