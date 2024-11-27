7 PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ, 6 PERSONEL GEMİYİ DENGEYE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR
Mersin Valiliği, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre uzunluğundaki 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisindeki 13 mürettebattan 7'sinin tahliye edildiğini açıkladı. 6 mürettebatın ise ekiplerin nezaretinde gemiyi dengeye getirmek için çalıştığı öğrenildi.
Soner AYDIN/ MERSİN,
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Yan Yatan Kuru Yük Gemisinden 7 Personel Tahliye Edildi - Son Dakika
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