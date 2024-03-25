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Mersin'de yan yatmaya başlayan bina mühürlendi

Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar:

"Kontrolsüz bir şekilde çalışmanın sonucu binanın yan yattığı görülüyor, mühürledik"

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni yapılan ve yan yatmaya başlayan 4 katlı bina, belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, kontrolsüz bir şekilde çalışmanın sonucu binanın yan yattığı söyledi.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki bir inşaat sahasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bir bina yan yatmaya başladı. Durumun önceki gün fark edilmesi üzerine, iş makinesi ile yan tarafı kazıldı. Ertesi günü bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı.

Yanında hayatın devam ettiği bir bina olan ve tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili bugün Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinden sonra temeli izinsiz olarak kazılmasından kaynaklı yan yatmanın meydana geldiği belirtilirken, bina mühürlendi.

Alanı inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar yaptığı açıklamada: " Verilen imar durumuna göre ilgili ruhsata tabi belgeler istenmiştir. Bu zemin etüdünden başlar. Zemin artı 4 kattır. Yapı denetimi ve şantiye şefi mevcut. Kontrolsüz bir şekilde çalışmanın sonucu binanın yan yattığı görülmekte olup, şantiye şefi veya yapı denetiminin bilgisinin olmadığını, çünkü pazar günü bu kazının yapılıp hemen durdurulduğunu anladık. Bizde hemen pazartesi mühürledik" dedi.