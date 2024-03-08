Mersin'de yanan ormanlık alana 4 milyon fidan dikildi

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Mersin'de yanan 12 bin 946 hektar ormanlık alana 4 milyon fidan dikildi

MERSİN - Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, son 3 yıl içinde Mersin bölgesinde yanan 12 bin 946 hektar ormanlık alana 4 milyonun üzerinde fidan dikildiğini söyledi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, işletme müdürleri ile birlikte Silifke ilçesi Yeşilovacık bölgesinde 2021-2022 ve 2023 yıllarında yanan ve fidan dikimi gerçekleştirilen orman sahalarında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonrasında bilgi veren Yalçın, "2021 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yangınlar açısından maalesef üzücü bir yıl olmuş ve büyük yangınlar yaşanmıştır. 2021 yılında Bölge Müdürlüğümüz genelinde 88 orman yangınında 9 bin 661 hektar, 2022 yılında çıkan toplam 99 yangında 2 bin 118 hektar, 2023 yılında çıkan 82 yangında ise 898 hektar olmak üzere 3 yıllık zaman diliminde toplam 269 orman yangınında 12 bin 946 hektar orman alanı zarar görmüştür" dedi.

Silifke'nin Yeşilovacık Mahallesi'nde 29 Temmuz 2021 tarihinde çıkan orman yangınında 2 bin 445 hektar ve 7 Eylül 2022 tarihinde çıkan orman yangınında ise bin 157 hektar olmak üzere toplam 3 bin 602 hektar orman alanının zarar gördüğü bilgisini veren Yalçın, "Yangınların hemen ardından sahaların tekrar ağaçlandırılması için gerekli tüm çalışmalara başlanmış ve yoğun bir çalışma ile gerek arazi hazırlığı gerekse sahanın yeniden tesisi yönüyle çalışmalar tamamlanarak sahalarımızda ekosistem dengelerinin tesisi süreci başlatılmıştır. Yeniden orman tesisi ve ağaçlandırma çalışmalarında, Yeşilovacık'ta 3 bin 602 hektar sahada, yangından etkilenen yerleşim yerlerinin etrafında, ileride muhtemel yangınlarda canlı bir çit vazifesi görecek yöreye uygun, yangına dirençli türler olan 391 bin keçiboynuzu, 34 bin badem, 202 bin servi, 24 bin fıstıkçamı, 35 bin zakkum, 5 bin yalancı akasya, 11 bin kuşdili, bin adet defne ve bin adet incir gibi gelir getirici türlerin dikimleri yapılmıştır" diye konuştu.

Mersin Bölge Müdürlüğü genelinde 3 yılda yangından zarar gören toplam 12 bin 946 hektar sahaya fidan dikiminin gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, "2021 yılında 583 bin 500, 2022 yılında 1 milyon 547 bin ve 2023 yılında 2 milyon 56 adet olmak üzere, başta asli ağaç türümüz kızılçam ile beraber 79 farklı türde fidan dikimleri yapılmıştır. Yangına dayanıklılığıyla bilinen bu fidanlar, ağaçlandırma sınırlarına türüne göre 5-10 sıra şeklinde dikilerek gelecekte olabilecek yangın zararlarının en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu fidanlardan elde edilecek meyveler halkımıza sosyo-ekonomik fayda sunacak bir ürün üretimine de imkan sağlayacaktır. Dolayısıyla hem yangına karşı tedbir alınmış olacak hem de köylülerimizde bu faydalanma imkanı karşısında ormanlarımıza daha fazla sahip çıkma yönüyle daha güçlü bir anlayış ortaya çıkacaktır. Bu sahaların yeniden ağaçlandırılması sürecinde ayrıca yöreye uygun orijinli olan üstün nitelikli fidanlarla tesis edilen 'endüstriyel ağaçlandırma' sahaları oluşturulmuştur. Bu çalışmalar için toplam bin 209 hektar alanda etüt proje yapılmış bin 209 hektar alanda 'endüstriyel ağaçlandırma' gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.