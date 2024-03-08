Mersin'de yanan ormanlık alana 4 milyon fidan dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de yanan ormanlık alana 4 milyon fidan dikildi

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, son 3 yıl içinde Mersin bölgesinde yanan 12 bin 946 hektar ormanlık alana 4 milyonun üzerinde fidan dikildiğini açıkladı. Yangınların ardından yapılan çalışmalarla ekosistem dengelerinin tesisi süreci başlatıldı ve yangına dayanıklı türlerin dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca, endüstriyel ağaçlandırma sahaları da oluşturuldu.

08.03.2024 18:38  Güncelleme: 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yanan 12 bin 946 hektar ormanlık alana 4 milyon fidan dikildi

MERSİN - Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, son 3 yıl içinde Mersin bölgesinde yanan 12 bin 946 hektar ormanlık alana 4 milyonun üzerinde fidan dikildiğini söyledi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, işletme müdürleri ile birlikte Silifke ilçesi Yeşilovacık bölgesinde 2021-2022 ve 2023 yıllarında yanan ve fidan dikimi gerçekleştirilen orman sahalarında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonrasında bilgi veren Yalçın, "2021 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yangınlar açısından maalesef üzücü bir yıl olmuş ve büyük yangınlar yaşanmıştır. 2021 yılında Bölge Müdürlüğümüz genelinde 88 orman yangınında 9 bin 661 hektar, 2022 yılında çıkan toplam 99 yangında 2 bin 118 hektar, 2023 yılında çıkan 82 yangında ise 898 hektar olmak üzere 3 yıllık zaman diliminde toplam 269 orman yangınında 12 bin 946 hektar orman alanı zarar görmüştür" dedi.

Silifke'nin Yeşilovacık Mahallesi'nde 29 Temmuz 2021 tarihinde çıkan orman yangınında 2 bin 445 hektar ve 7 Eylül 2022 tarihinde çıkan orman yangınında ise bin 157 hektar olmak üzere toplam 3 bin 602 hektar orman alanının zarar gördüğü bilgisini veren Yalçın, "Yangınların hemen ardından sahaların tekrar ağaçlandırılması için gerekli tüm çalışmalara başlanmış ve yoğun bir çalışma ile gerek arazi hazırlığı gerekse sahanın yeniden tesisi yönüyle çalışmalar tamamlanarak sahalarımızda ekosistem dengelerinin tesisi süreci başlatılmıştır. Yeniden orman tesisi ve ağaçlandırma çalışmalarında, Yeşilovacık'ta 3 bin 602 hektar sahada, yangından etkilenen yerleşim yerlerinin etrafında, ileride muhtemel yangınlarda canlı bir çit vazifesi görecek yöreye uygun, yangına dirençli türler olan 391 bin keçiboynuzu, 34 bin badem, 202 bin servi, 24 bin fıstıkçamı, 35 bin zakkum, 5 bin yalancı akasya, 11 bin kuşdili, bin adet defne ve bin adet incir gibi gelir getirici türlerin dikimleri yapılmıştır" diye konuştu.

Mersin Bölge Müdürlüğü genelinde 3 yılda yangından zarar gören toplam 12 bin 946 hektar sahaya fidan dikiminin gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, "2021 yılında 583 bin 500, 2022 yılında 1 milyon 547 bin ve 2023 yılında 2 milyon 56 adet olmak üzere, başta asli ağaç türümüz kızılçam ile beraber 79 farklı türde fidan dikimleri yapılmıştır. Yangına dayanıklılığıyla bilinen bu fidanlar, ağaçlandırma sınırlarına türüne göre 5-10 sıra şeklinde dikilerek gelecekte olabilecek yangın zararlarının en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu fidanlardan elde edilecek meyveler halkımıza sosyo-ekonomik fayda sunacak bir ürün üretimine de imkan sağlayacaktır. Dolayısıyla hem yangına karşı tedbir alınmış olacak hem de köylülerimizde bu faydalanma imkanı karşısında ormanlarımıza daha fazla sahip çıkma yönüyle daha güçlü bir anlayış ortaya çıkacaktır. Bu sahaların yeniden ağaçlandırılması sürecinde ayrıca yöreye uygun orijinli olan üstün nitelikli fidanlarla tesis edilen 'endüstriyel ağaçlandırma' sahaları oluşturulmuştur. Bu çalışmalar için toplam bin 209 hektar alanda etüt proje yapılmış bin 209 hektar alanda 'endüstriyel ağaçlandırma' gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Mersin, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de yanan ormanlık alana 4 milyon fidan dikildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Edirne'de düzenlenen Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası sona erdi
    19:59 Edirne'de düzenlenen Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası sona erdi

    Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası'nda Karaağaç Ardaspor şampiyon oldu. Turnuvaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan dört takım katıldı. Ödül töreninde takımlara madalya ve kupalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba verdi.

  • Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon
    19:57 Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon

    Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.

  • İBB Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı
    19:53 İBB Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, merkezin ilçeye ve mahalleye çok yönlü faydalar sağlayacağını belirtti. Merkezde modern bir pazar yeri, yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya, jimnastik salonu, kütüphane, spor sahaları ve eğitim alanları gibi birçok hizmetin bulunduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti ve Eyüpsultan'da Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Üsküdar'da ise halk buluşması düzenledi ve destek istedi.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'da Yeni Hastane Müjdesi Verdi
    19:50 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'da Yeni Hastane Müjdesi Verdi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Koca, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve yeni bir hastane müjdesi verdi. Beykoz'a 800 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapılacak.

  • Alibeyköy'de Kadın Darp Edildi, Şiddet Anı Kamerada
    19:47 Alibeyköy'de Kadın Darp Edildi, Şiddet Anı Kamerada

    Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

  • Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da bir araya geldi
    19:47 Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da bir araya geldi

    Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da gerçekleştirdiği ikili görüşmeleri duyurdu.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı, 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere yatıracak
    19:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere yatıracak

    Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat-baklagil ve dane mısır desteği, hastalıktan ari işletme desteği, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği ve kırsal kalkınma yatırım desteği olmak üzere toplamda 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesabına yatıracağını duyurdu.

  • Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci: Öğretmenler, öğrenciler ve veliler ara tatillerin devamını istiyor
    19:43 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci: Öğretmenler, öğrenciler ve veliler ara tatillerin devamını istiyor

    Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kastamonu'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirdiğini belirtti. Yelkenci, ayrıca dijital dönüşümün eğitimi nasıl etkilediğine ve bilgi güvenilirliğinin önemine değindi. Öğretmen akademilerinin amacının ise öğretmenleri farklı deneyimlerle buluşturarak enerjilerini artırmak olduğunu söyledi.

  • Samsun'da Öğrencilere Güvenli Yaşam Eğitimi Verildi
    19:43 Samsun'da Öğrencilere Güvenli Yaşam Eğitimi Verildi

    Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi' kapsamında İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Proje kapsamında, öğrencilere temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirmeler yapıldı. 3 okul ziyareti gerçekleştirilerek 178 öğrenciye ulaşıldı ve 214 broşür dağıtıldı. Proje ile öğrencilere güvenli bir yaşam sürmeleri için gerekli bilgilerin verilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlandı.


18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
18:52 Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11’ler belli oldu Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 20:02:53. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de yanan ormanlık alana 4 milyon fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement