Mersin\'de yangın çıkan evde anne, oğul ve baba ölü bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde kırsal mahallede yangın çıkan evdeki anne ve oğlu, yanmış aracında da baba ölü bulundu.
İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katındaki dairede henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde yapılan incelemede, Nurgül Kaya (35) ve 10 yaşındaki oğlu Emrullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekipleri bölgede yaptığı araştırmada, kırsal mahalleye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yanmış araç tespit etti.
Bu otomobilde ise vücudunda yanıklar olan baba Neşet Kaya'nın (40) cansız bedeni bulundu.
Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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