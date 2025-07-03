Mersin\'de Yangın Kontrol Altında

Mersin'in Mut ilçesinde bahçede başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hisar Mahallesi'nde bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bu arada, yangın nedeniyle bir evde hasar oluştu.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.