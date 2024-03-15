Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 11'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erdemli ve Mezitli'de 12 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi.
Başsavcılık koordinesinde 19 adrese düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde, suçta kullanıldığı değerlendirilen 14 cep telefonu, 11 banka kartı, 3 bilgisayar, tablet, 9 harici bellek, bahisten elde edilen 86 bin 960 lira, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ile 5 gram esrar bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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