Mersin'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 33 JG 5329 plakalı hafif ticari araç, Tırtar Mahallesi D400 kara yolunda Uğur Kol'a (40) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Uğur Kol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından ceset, hastane morguna kaldırıldı.
