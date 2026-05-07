Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gastrokaravanlarına Yoğun İlgi

07.05.2026 12:10  Güncelleme: 12:21
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kurduğu gastrokaravanlarla sokak lezzetlerini vatandaşlara sunuyor. Ekonomik fiyatlarla çeşitli lezzetler sunan bu karavanlar, Mersin'in gastronomi haritasına yeni bir boyut kazandırıyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, "gastrokaravan" isimli yemek karavanlarını Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda konumlandırdı. Gastrokaravanlar hem ekonomik hem de kaliteli seçenekleriyle vatandaşların ilgisini çekerken, sokak lezzetlerini daha ulaşılabilir hale getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş.'nin Adnan Menderes Bulvarı sahilinde farklı konseptlerle hizmete sunduğu gastrokaravanlar, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kentin lezzet haritasına yeni bir soluk kazandırdı. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, Izgaravan, Gastrovan ve Waffle gastrokaravanlar; birçok lezzeti tek noktada buluşturdu.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sahil bandı boyunca hizmet veren kaliteli ve uygun fiyatlı diğer kafe, gastrokaravan ve kiosk işletmeleri de vatandaşlara hem ekonomik hem de lezzetli alternatifler sunmayı sürdürüyor. Her damak tadına hitap eden bu noktalar, uygun fiyatlarıyla dikkati çekerken, Mersinlilere ve kenti ziyaret edenlere keyifli bir sahil deneyimi yaşatıyor.

"Gastrokaravanlarda uygun fiyatlı ve lezzetli ürünler sunmaya başladık"

Denizkızı Turizm A.Ş. Saha Koordinatörü Ekin Durmuş, yemek karavanlarının Özgecan Aslan Meydanı yakınında bulunan "Bizden Kafe"nin yan alanında bir araya getirildiğini belirterek, "Bu sayede vatandaşlarımızın bu karavanlara ulaşımını kolaylaştırarak, uygun fiyatlı ve lezzetli ürünler sunmaya başladık. Bu alanda vatandaşlarımız tatlı olarak 'waffle' tüketebilirler. Patsovan adlı karavanımızda ekmek arası patso, sosisli ve şinitzel gibi kızartmalık ürünler; Izgaravan'da da köfte ekmek, sucuk ekmek, kokoreç ve benzeri ürünler tüketebilirler. Gastrovan'da ise balık ürünlerini ekmek arası ve servis olarak tüketebilirler" diye konuştu.

Durmuş, yemek karavanlarının gün içinde 14.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

Vatandaşların uğrak noktalarından olan "Denizden Restoran"da da mezelerin yenilenerek yaz menüsüne geçildiğini belirten Durmuş, "Menülerimizde çağlalı ve yeşil erikli mezeler bulunduruyoruz. Aynı şekilde 'Tribün Kafe' adlı işletmemizde de hamburgerlerimizin içine çağla ve erik ekledik. Farklı lezzetler, uygun fiyatlı ürünler ve kaliteli bir lezzette vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan lezzet karavanlarına tam not

Mersin Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Tolga Güleç, Büyükşehir'in yemek karavanlarını bir araya getirerek yeni bir sosyal alan yaratmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güleç, "Bizim evimiz buraya çok yakın. Gün aşırı ya da üç güne bir sürekli geliyoruz. Bir gün balık yiyoruz, bir gün sucuk ekmek. Hem uygun, hem de lezzetli. Büyükşehir'in yaptığı bu tür hizmetlerden dolayı çok memnunuz" dedi.

Mesut Dakan isimli vatandaş da karavan lezzetlerinin çok kaliteli olduğunu belirterek, "Bu konsept çok güzel olmuş. Fiyatlar her bütçeye uygun. Ben çok memnun kaldım. Bugün İzmir kokoreç ile Karaköy usulü uskumru balık deniyoruz. Herkes gelsin denesin" ifadelerini kullandı.

Ahmet Büken ise "Ben aslında Ankara'da yaşıyorum ama Mersin'e çok sık geliyorum. Hem uygun, hem ucuz, hem de lezzetli bir hizmetin verilmesi takdire şayan bir sistem. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Gerek şehri, gerek sahil kesimini böyle güzel, eğlenceli şeylerle kapatarak çok güzel işler yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

