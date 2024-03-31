Mersin\'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde

Afyonkarahisar'da CHP Adayı Burcu Köksal İlk Kadın Belediye Başkanı Oldu

Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.