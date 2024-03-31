ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 22.10 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 62.42, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 32.61 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 63.45'i açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 62.42'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 32.61'ini aldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde - Son Dakika
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
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