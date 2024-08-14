Mersin'de 'yol verme' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Mersin'de 'yol verme' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı

Mersin\'de \'yol verme\' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı

Mersin'de yaşanan 'yol verme' kavgasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay sonucunda tutuklanan bir şüpheli, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.08.2024 18:09
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MERSİN'de, 'yol verme' nedeniyle çıkan silahlı çatışmada araya giren babası Mehmet Emin Şahin (53) ile uzman çavuş Metin Denizedalan (32) ve amcası Abdurrahim Denizedalan'ı (46) öldürdüğü öne sürülen İbrahim Şahin (24), tutuklandı.

Olay, 11 Ağustos akşamı, Tarsus ilçesi Sucular Mahallesi'ndeki restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında 'yol verme' meselesinden çıkan tartışma, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği, Van'dan izne gelen uzman çavuş Metin Denizedalan ve amcası Abdurrahim Denizedalan ile kavgada araya giren Mehmet Emin Şahin hayatını kaybetti. Mesut Denizedalan, Recep Denizedalan, Veysi Denizedalan, Serhat Denizedalan, Enes B. ve Naci Şahin ise yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çatışmadaki tabancalardan birini kullandığı tespit edilen İbrahim Şahin, A.S. (38) ve M.G. (18) gözaltına alındı. Ölen Mehmet Emin Şahin'in, şüpheli İbrahim Şahin'in babası olduğu, kavgada araya girdiği sırada merminin isabetiyle yaşamını yitirdiği saptandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İbrahim Şahin tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan yaralı 6 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Mersin, Olaylar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 'yol verme' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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