Mersin'de 3 belediye başkanı adliyede: Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in gözaltı süreci tamamlandı - Son Dakika
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Mersin'de 3 belediye başkanı adliyede: Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in gözaltı süreci tamamlandı

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Mersin\'de 3 belediye başkanı adliyede: Seçer, Özyiğit ve Tuncer\'in gözaltı süreci tamamlandı
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Mersin Büyükşehir ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerini kapsayan yolsuzluk soruşturmasında emniyetteki işlemler sona erdi. Başkanlar Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer ile birlikte toplam 59 şüpheli bu sabah adliyeye götürüldü. KOM ekiplerinin 1 Ekim şafağında başlattığı operasyonda 63 kişi için gözaltı kararı çıkarılmış, dosyadaki 4 kişinin ise tutuklu olduğu belirlenmişti.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi.

1 EKİM'DE ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de şafak vakti belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, 59 şüpheli ise gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ve belediye binalarında arama yaptı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Vahap SeçerYenişehirYenişehirYenişehirYenişehir3. SayfaGüncelMersinSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 3 belediye başkanı adliyede: Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in gözaltı süreci tamamlandı - Son Dakika
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