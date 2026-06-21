Mersin'de Yürüyüş Yollarına Araç Girişi Cezalandırıldı - Son Dakika
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Mersin'de Yürüyüş Yollarına Araç Girişi Cezalandırıldı

Mersin\'de Yürüyüş Yollarına Araç Girişi Cezalandırıldı
21.06.2026 16:16
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Mersin'de 3 bin kişiye yürüyüş ve bisiklet yollarına motorlu araçlarla girmekten ceza kesildi.

Mersin sahilindeki yürüyüş ve bisiklet yollarına motorlu araçlarla girdikleri belirlenen yaklaşık 3 bin kişiye para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahil bandında yaya ve bisikletli güvenliğinin artırılması amacıyla 1 Ocak'ta Elektronik Denetleme Sistemi devreye alındı.

Sistemin devreye alınmasından itibaren yürüyüş ve bisiklet yollarına motorlu araçlarla girdikleri tespit edilen yaklaşık 3 bin sürücüye, 3 bin 705'er lira ceza kesildi.

Açıklamada görüşlerine verilen Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zülküf Aktürk, "Büyükşehir Belediyesi olarak ceza yazma taraftarı değiliz ancak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için caydırıcı tedbirleri almak zorundayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Mersin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Yürüyüş Yollarına Araç Girişi Cezalandırıldı - Son Dakika

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