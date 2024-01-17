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Mersin'deki otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, yaralıların tedavisi devam ediyor - Son Dakika
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Mersin'deki otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, yaralıların tedavisi devam ediyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralanan 30 kişiden 15'i hastanelerde tedavi altına alındı ve tedavileri sürüyor. Kazada hayatını kaybedenler arasında otobüs şoförü de bulunuyor.

Mersin\'deki otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, yaralıların tedavisi devam ediyor
17.01.2024 - 12:17,
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 30 kişiden 15'inin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan otobüsün dün devrilmesi sonucu yaralanan 30 kişiden 15'i, hastanelerde yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3'ü çocuk 5, Silifke Devlet Hastanesi'nde 6, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de 3 kişinin tedavisi sürüyor. Yaralılardan 1'inin tedavisi ise Toros Devlet Hastanesi'nde yapılıyor.

Hüseyin Tayşun'un (43) kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, dün D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilmişti. Kazada otobüs şoförü Tayşun ve 8 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'deki otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, yaralıların tedavisi devam ediyor - Son Dakika
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