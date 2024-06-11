Mersin'deki plajlar yaz sezonuna hazır - Son Dakika
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Mersin'deki plajlar yaz sezonuna hazır

Mersin\'deki plajlar yaz sezonuna hazır

Mersin'deki plajlarda yaz sezonu için hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 12 plajda şezlonglar, şemsiyeler, duş kabinleri, engelli rampaları, kafeler ve piknik alanları yenilendi. Kızkalesi dahil olmak üzere 12 plajda cankurtaran, özel güvenlik ve zabıta görev yapacak. Denizkızı Turizm AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, yenilenen konseptleriyle turistleri ağırlamaya hazır olduklarını belirtti.

11.06.2024 10:35
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Doğal güzellikleri ve 321 kilometrelik sahil şeridiyle turizm sektörünün öne çıkan kentlerinden Mersin'deki plajlarda sezon hazırlıkları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediye bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm AŞ tarafından işletilen 12 plajda yaz sezonu için çalışma yapıldı.

Şezlonglar, şemsiyeler, duş kabinleri, engelli rampaları, kafeler ve piknik alanlarının hazır hale getirildiği sahiller, yeniden tatilcilerin kullanımına sunuldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi'nin de aralarında olduğu 12 plajda, cankurtaran, özel güvenlik ve zabıta turizm sezonu boyunca görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizkızı Turizm AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, yenilenen konseptleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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