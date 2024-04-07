Mersin'de tarihi Taş Bina kent müzesi olarak hizmet verecek - Son Dakika
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Mersin'de tarihi Taş Bina kent müzesi olarak hizmet verecek

Mersin\'de tarihi Taş Bina kent müzesi olarak hizmet verecek

Mersin'de uzun yıllar Büyükşehir Belediyesince kullanılan Taş Bina, restorasyonun ardından kent müzesi olarak hizmet verecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından binada sergi ve toplantı salonları ile fuaye alanı da bulunacak. Taş Bina, Mersin ve Mersinlilerin ortak kullanımına sunularak şehirdeki tarihi bir yapı olarak yaşamaya devam edecek.

07.04.2024 18:11  Güncelleme: 18:16
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Mersin'de uzun yıllar Büyükşehir Belediyesince kullanılan "Taş Bina", restorasyonun ardından kent müzesi olarak hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi birimlerinin taşınmasının ardından boşaltılan binada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca restorasyon başlatıldı.

Yaklaşık 3 bin 200 metrekare alana sahip olan tarihi yapı, çalışmanın ardından kent müzesi olarak hizmete açılacak.

Binada, sergi ve toplantı salonları ile fuaye alanı da bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, "Taş Bina'mız, şehrin ortak kullanımına katılarak, Mersin ve Mersinlilerle yaşamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

"Taş Bina", 1900'lerinden başından itibaren tuz deposu, konut ve fabrika gibi farklı amaçlarda kullanılmış, sonrasında uzun yıllar Büyükşehir Belediyesi hizmet binası olarak tercih edilmişti.

Kaynak: AA

Mersin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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