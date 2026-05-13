Mersin\'deki Yangında İşçi Hayatını Kaybetti

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yangın çıkan akaryakıt depolama tesisinde tanktan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kazanlı Mahallesi'ndeki akaryakıt depolama tesisinin bir tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Bu sırada tankın üstünde çalışma yapan Süleyman Güner (47) zemine düştü.

Güner'e ve alevlere müdahale eden tesis personeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Güner, ambulansla kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bir tanktaki yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri destek veriyor.

Ekiplerin, yangının söndürülmesi için müdahalesi sürüyor.

Vali Toros'tan açıklama

Tesise giden Vali Atilla Toros, yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Toros, "Olayın meydana gelişine ilişkin incelemeyi, soruşturmayı başlattık. Olayın meydana geldiği anda patlamayla birlikte maalesef yüksekten düşen bir vatandaşımız ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Toros, tesisteki 18 tanktan 2'sinde benzin, 16'sında motorin olduğunu belirterek, "Benzinin yanma derecesi, motorinin yanmasıyla alakalı sıcaklık derecesinden farklı olduğu için ayrı ayrı konumlandırılmaları bizim açımızdan önemli bir avantaj. Civarında bulunan 4 tankın tamamı da motorin. Onunla alakalı soğutma çalışmaları devam ediyor. Kurulan sistem gereği de tankların sıcaklıklarını şu an ölçebiliyor, görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tankların sıcaklığının takip edildiğini dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Tesisin 2 bin metreküplük, artı 1000 metreküplük toplam 3 bin metreküplük ekstra su tankları var. Bu su tanklarının içerisinde ayrıca kimyasallar var. Bu kimyasallarla soğutma özelliğini artırdıkları ifade ettikleri sıvı elde edilmiş oluyor. Bu sıvıyla hem yanmaya devam eden tank hem de civarındaki tanklar soğutulmaya devam ediliyor. Bu çerçevede arkadaşlar soğutma çalışmasına hızla devam ediyor."

Toros, kamu kurumlarının tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bir an evvel bunun kontrol altına alınmasıyla alakalı çalışmalara devam ediyoruz. Köpükle alakalı da şunu ifade etmek isterim. Belirli bir seviyeye gelmesi beklenecek. O belirli seviyeye geldikten sonra İtfaiye Daire Başkanı'mızın bana ifade ettiği şekliyle bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmede köpükle boğma denilen bir teknik uygulanabilir mi diye bakılacak. Arkadaşlarımız gayreti hızlıca hem soğutarak diğer tanklara sıçramasını engellemek hem de kontrol altında tutmak. Bizim açımızdan önemli olan buydu."

Yangına 11 itfaiye aracı, 11 arazöz, 5 TOMA, 4 su tankeriyle müdahale edildiğini anlatan Toros, Niğde, Adana ve Konya'dan talep edilen 3 "köpük kulesi"nin yolda olduğunu bildirdi.

Toros, bir basın mensubunun "Diğer tanklar boşaltıldı mı?" sorusu üzerine, "Diğer tanklar motorin olduğu için hemen boşaltılması kolay bir süreç değil ama dediğim gibi civarındaki tankların sıcaklıklarını ölçebilecek bir sistem var. Şu an bana ifade edilen civarındaki 4 tankın sıcaklığının 19 ila 21 derece arasında değiştiği. Risk seviyesi olarak kabul edilen sıcaklığa ulaşmış durumda olmadıkları için yandaki tanklara sürekli su basarak takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.