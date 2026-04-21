Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Adres Dijital Kütüphane" Mobil Uygulama Projesini Hayata Geçirdi

21.04.2026 09:18  Güncelleme: 10:30
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Adres Dijital Kütüphane' mobil uygulamasıyla vatandaşların binlerce kitaba kolayca erişmesini sağlıyor. 30 binin üzerinde yayına yer veren uygulama, özellikle çocukların ekran sürelerini daha verimli kullanmalarını hedefliyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştıracak yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Adres Dijital Kütüphane" mobil uygulama projesi ile vatandaşlar, binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurum içi dijital dönüşüm çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara doğrudan dokunan dijital projeler üretmeye de devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen "Adres Dijital Kütüphane" mobil uygulaması, kentin her noktasında kitaplara erişimi kolaylaştırmayı ve özellikle çocukların ekran sürelerini daha verimli kullanmasını hedefliyor.

Dijital kütüphane uygulamasında 30 binin üzerinde yayın yer alırken; kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mobil cihazlar ve tabletler üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen uygulama ile vatandaşlar, istedikleri her an dijital kütüphaneyi yanlarında taşıyabiliyor. Uygulama içerisinde 400'ün üzerinde yayınevine ait içerik, sesli kitaplar ve farklı dillerde yayınlar bulunuyor. Uygulama sayesinde öğretmenler, akademisyenler, öğrenciler ve tüm vatandaşlar, ihtiyaçlarına göre birçok türde ve kategoride kendi raflarını oluşturabiliyor ve kişisel okuma listelerini düzenleyebiliyor.

"30 binin üzerinde yayının olduğu bir mobil uygulamadan bahsediyoruz"

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Berat Yarman; Büyükşehir olarak birçok dijital projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, kurum içi ihtiyaçların dışında da halka dokunan birçok proje üzerine çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Yarman, "Kentin her yerine kitabın ulaşabilmesi, insanların kültürel dağarcıklarına katkı sağlayabilmesi adına, 'Adres Dijital Kütüphane' uygulamasını hayata geçirdik. Buradaki temel amaçlarımızdan birisi de çocukların ekran sürelerini biraz daha faydalı işlerde kullanabilmeleri. Herkesin her zaman ulaşamadığı kitabı, telefona ve tablete indirerek kullanabilecekleri bir uygulama. 30 binin üzerinde yayının olduğu bir mobil uygulamadan bahsediyoruz" diye konuştu.

"Uygulamayı yalnızca Mersin'de ikamet edenler kullanabiliyor"

Kültüre ve eğitime destek uygulamalarının devam edeceğini sözlerine ekleyen Yarman, uygulamayı yalnızca Mersin'de ikamet edenlerin kullanabildiğini ve çift doğrulama sistemiyle giriş yapıldığını aktararak, "Uygulama bazı güvenlik şartları getirtiyor. Bu şartları yerine getiren herkes uygulamaya girebiliyor. Bu uygulama uzun süreli olarak kullanabiliyor. Biz her yıl bu uygulamanın içindeki kitapları güncelleyerek, sık kullanılanlar gibi belli başlı bölümler de hazırlayarak, gelişmesini sağlayacağız. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

