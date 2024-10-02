Mersin Devlet Opera ve Balesi 2024-2025 Sezonunu Açtı - Son Dakika
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Mersin Devlet Opera ve Balesi 2024-2025 Sezonunu Açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi 2024-2025 Sezonunu Açtı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin 2024-2025 sezon açılış gösterisine katıldı. Etkinlikte 21 eser sahnelendi.

02.10.2024 09:43  Güncelleme: 09:57
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin 'Sezon Açılış Gösterisi'ne katılım sağladı. Mersin Devlet Opera ve Balesi, 2024-2025 sezonuna görkemli bir açılış ile başladı.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştiren etkinliğin Orkestra Şefliğini, Tulio Gagliardo Varas yaptı. Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Koro ve Bale Sanatçıları ile birlikte yapılan gösteri, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gösteri kapsamında 2024-2025 sezonunda sezon boyunca sahnelenecek olan Carmen Operası'ndan Tarantalla'ya, Romeo ve Juliet Operası'ndan Muhteşem Gatsby Balesi'ne, Evita Müzikali'nden Maskeli Balo ile Tosca Operası'na kadar pek çok eser izleyenlerin beğenisini topladı. Gösteri kapsamında gecede 21 eser sahnelendi.

Kaynak: ANKA

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