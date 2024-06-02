Mersin Devlet Opera ve Balesi, Antik Kentin Ezgisi konserini düzenledi - Son Dakika
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Mersin Devlet Opera ve Balesi, Antik Kentin Ezgisi konserini düzenledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Antik Kentin Ezgisi konserini düzenledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Erdemli ilçesindeki Kanlı Divane Antik Kenti'nde gerçekleştirdiği konserde sanatseverlerle buluştu. Konserde 95 sanatçı ve müzisyen sahne aldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da programa katıldı. Konser, müzik ile tarihi buluşturarak sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Mersin'in turizm hedefi ise 1 milyon ziyaretçinin üstüne çıkmak.

02.06.2024 20:48
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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Antik Kentin Ezgisi" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Erdemli ilçesindeki Kanlı Divane Antik Kenti'nde gerçekleşen konserin orkestra şefliğini Naci Özgüç, koro şefliğini Anıl Aydın üstlendi.

Konserde sahne alan soprano Hale Soner Kekeç, mezzo soprano Nesrin Gönüldağ, tenör Bülent Bezdüz ve bariton Umut Kosman'a MDOB orkestrası da eşlik etti.

Programa, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren konser sanatseverlerden beğeni topladı.

"Konser vesilesiyle müzik ile tarihi buluşturmuş olduk"

Vali Pehlivan, gazetecilere, konserde yaklaşık 95 sanatçı ve müzisyenin sahne aldığını söyledi.

Mersin'in çok sayıda antik kent ve arkeolojik yapıya ev sahipliği yaptığını belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Kentte ziyarete açık 11 ören yerimiz var. Kanlı Divane, bunların içinde en çok ilgi görenlerden birisi. Kanlı Divane gibi ören yerlerimizin daha çok turist tarafından ziyaret edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Konser vesilesiyle burada müzik ile tarihi buluşturmuş olduk. Güzel bir etkinlik oldu. İlimizin tarihi, kültürel ve doğal yapılarını tanıtmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Turizmde hedef 1 milyon ziyaretçinin üstüne çıkmak

Pehlivan, kentteki 11 müzede 100 binin üzerinde tarihi eserin yer aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ayrıca kentimizde 926 sit alanı, 1642 tescilli yapı var. Amacımız Kanlı Divane Antik Kenti'nde olduğu gibi yarın başka bir tarihi mekanda buraların tanınırlığını artırmak, tanıtımına katkı sağlamak. Yılda ortalama 1 milyona yakın ziyaretçinin geldiği ilimizde bundan sonraki süreçlerde çok daha fazla ziyaretçi ağırlayacağımıza inanıyoruz. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip bir iliz. Çok sayıda eserimizin varlığı da önümüzdeki dönemlerde turizm anlamında kentimizin çok daha ileri noktalara geleceğinin işareti."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Devlet Opera ve Balesi, Antik Kentin Ezgisi konserini düzenledi - Son Dakika

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