Mersin Emniyet Müdürü Esnafla Buluştu
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, vatandaşlarla bir araya gelip esnafı ziyaret etti.
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, merkez Akdeniz ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Aktaş, Siteler Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret etti.
Muhtar Nebi Akkağıt ile görüşen Aktaş, daha sonra iş yerlerini gezdi.
Aktaş, bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: AA
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