Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen 1 yeşil deniz kaplumbağası ve 4 caretta caretta denize salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince farklı tarihlerde yaralı bulunmalarının ardından Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezine götürülen kaplumbağaların tedavi ve bakım süreci tamamlandı.

Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Tabiat Parkı sahilinde düzenlenen törende, 1 yeşil deniz kaplumbağası ve 4 caretta caretta denize salındı.

Mersin Valisi Atilla Toros, törende, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde bugüne kadar 73 deniz kaplumbağasının tedavisinin yapıldığını söyledi.

Bugün 5 deniz kaplumbağasının denizle buluşturulduğunu dile getiren Toros, merkezde tedavisi süren 3 kaplumbağanın bulunduğunu ifade etti.

Kentin deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları açısından önemli konumda bulunduğunu vurgulayan Toros, şöyle devam etti:

"Mersin'imizde deniz kaplumbağaları ve yuvaları Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce takip ediliyor. Deniz kaplumbağalarında zaman zaman biyolojik birtakım rahatsızlıklar meydana gelebiliyor ama asıl olarak da maalesef ağlara yakalanmayla, olta yutmayla ve birtakım yaralanmalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Merkeze 2011'de kafa travmasıyla deniz kaplumbağası getirilirken yapılan farkındalık ve eğitim çalışmalarıyla bunun daha da azaldığını görüyoruz. Son dönemlerde de hastalık sebebiyle getirilen deniz kaplumbağaları var. Bu konuda Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü önemli bir çalışma yürütüyor."

Kentin ekosistemini korumakla ilgili kararlılıklarının bulunduğunu dile getiren Toros, denizlerde, kıyılarda ve çevreyle alakalı konularda bu kararlılığı sürdürmeye devam ettiklerini vurguladı.

Törene, ilçe protokolü ve öğrenciler de katıldı.