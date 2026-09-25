Mersin Erdemli'de 69 yaşındaki Fatma Dinç, muhtarın girişimiyle yeni evine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Erdemli'de 69 yaşındaki Fatma Dinç, muhtarın girişimiyle yeni evine kavuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli\'de 69 yaşındaki Fatma Dinç, muhtarın girişimiyle yeni evine kavuştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Erdemli'de 3 çocuk annesi 69 yaşındaki Fatma Dinç'in yaşadığı baraka, Muhtar Ali Salma ve hayırseverlerin katkısıyla yıkılıp yerine 2 odalı yeni ev yapıldı. Yeni evine yerleşen Dinç, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 çocuk annesi 69 yaşındaki Fatma Dinç'e, mahalle muhtarının öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle yeni ev yaptırıldı.

Türbe Mahallesi Muhtarı Ali Salma, mahallede kötü koşullarda yaşayan Dinç'e destek olmak amacıyla çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinin ve hayırseverlerin de desteğiyle Dinç'in kaldığı baraka yıkılarak yerine 2 odalı ev yaptırıldı.

Yeni evine yerleşen Dinç, gazetecilere, eşini 6 yıl önce hastalık nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Evin yapımında destek olanlara teşekkür eden Dinç, "Çok mutluyum. Allah evi olmayanlara da versin. Destek olanlardan Allah razı olsun." dedi.

Mahalle muhtarı Salma da evin yapımında destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıMersinGüncelÇocukYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
17:02
İlkay Gündoğan’ın ailesine AVM’de çirkin sözler Oğlu ağladı
İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 17:27:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de 69 yaşındaki Fatma Dinç, muhtarın girişimiyle yeni evine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei