Mersin Erdemli'de müstehcen görüntülerle şantaj iddiasıyla 5 kişiden 4'ü tutuklandı

Mersin Erdemli'de müstehcen görüntülerle şantaj iddiasıyla 5 kişiden 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli'de sahte sosyal medya hesaplarından ulaştıkları kişilere müstehcen görüntülerle şantaj yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 9 cep telefonu, 3 SIM kart ve 32 sentetik ecza ele geçirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde ele geçirdikleri müstehcen görüntüleri kullanarak şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahte sosyal medya hesaplarından ulaştıkları kişileri, ele geçirdikleri müstehcen görüntülerle tehdit edip para istedikleri öne sürülen zanlıların kimlikleri belirlendi.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların üst aramasında ve adreslerinde 9 cep telefonu, 3 SIM kart, başkasına ait kimlik kartları ve 32 sentetik ecza ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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