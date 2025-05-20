Mersin Fabrikasında Yangın Kontrol Altında

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'ndaki elektronik ürünler üreten fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmalarına; TOMA'lar ile Orman Bölge Müdürlüğü ile ilçe belediyelerine ait arazözlerle de destek verildi. Yangın, 6 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.