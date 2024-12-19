Mersin Gümrük İdaresi'nde Zincir Operasyonu: 114 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin Gümrük İdaresi'nde Zincir Operasyonu: 114 Şüpheli Yakalandı

Mersin Gümrük İdaresi\'nde Zincir Operasyonu: 114 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Mersin Gümrük İdaresi'nde düzenlenen 'Zincir Operasyonu'nda menfaat sağladıkları iddiasıyla 114 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 34 kamu görevlisi de yer alıyor.

19.12.2024 15:31  Güncelleme: 15:32
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mersin Gümrük İdaresi'nde çalışanlara yönelik düzenlenen 'Zincir Operasyonu'nda menfaat sağladıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 10 aydır yürütülen soruşturma sonucu Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik 'Zincir Operasyonu' düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Menfaat sağlama şüphesiyle yürütülen projeli soruşturma sonucunda düzenlenen operasyonda; 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin Gümrük İdaresi'nde Zincir Operasyonu: 114 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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