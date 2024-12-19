Mersin Gümrük İdaresi\'nde Zincir Operasyonu: 114 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mersin Gümrük İdaresi'nde çalışanlara yönelik düzenlenen 'Zincir Operasyonu'nda menfaat sağladıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 10 aydır yürütülen soruşturma sonucu Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik 'Zincir Operasyonu' düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Menfaat sağlama şüphesiyle yürütülen projeli soruşturma sonucunda düzenlenen operasyonda; 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyoruz" denildi.