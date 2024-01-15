16:58 • •
Mersin'in Anamur ilçesinde Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ziyarette bulundu.
Öğretmenlerin eşlik ettiği öğrenciler, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Yalıevler Mahallesi'ndeki merkezi gezdi.
Merkezdeki çalışmaları inceleyen öğrenciler, faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Ziyaret, hediye takdimiyle son buldu.
Son Dakika › Güncel › Mersin'deki İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Özel Eğitim Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika