Mersin'in Ekonomik Yapısı Yeniden Şekillendirilmeli - Son Dakika
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Mersin'in Ekonomik Yapısı Yeniden Şekillendirilmeli

Mersin\'in Ekonomik Yapısı Yeniden Şekillendirilmeli

MÜSİAD Başkanı Kayan, Mersin'in entegre bir büyüme modeli ile gelişmesi gerektiğini vurguladı.

04.05.2025 15:56
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin'in çok kimlikli ekonomik yapısının lojistik, tarım, ticaret ve sanayi ekseninde entegre bir büyüme modeliyle yeniden şekillenmesi gerektiğini bildirdi.

Kayan, yaptığı açıklamada, Mersin'in lojistik, tarım, ticaret ve sanayi alanlarında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirtti.

Mersin Uluslararası Limanı'nda bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 490 bin konteynerin elleçlendiğini ve devam eden liman genişleme projesinin stratejik önem taşıdığını ifade eden Kayan, şu değerlendirmede bulundu:

"Proje tamamlandığında limanın kapasitesi yüzde 50 artacak. Limanın büyümesi yetmez, yeni liman projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirilmelidir. Entegre bir büyüme modeli olmadan liman potansiyelini tam anlamıyla kullanmak mümkün değil. Demir yolu bağlantısının limana kadar uzatılması, dijital gümrük sistemlerinin geliştirilmesi ve çevre yollarıyla entegre çalışacak lojistik merkezlerin kurulması gibi adımların liman yatırımıyla eş zamanlı hayata geçirilmesi şarttır."

Kayan, ilçe organize sanayi bölgelerinin de yeni yatırımlar için fırsat olduğunu belirtti.

Yerel yönetimlerin altyapı sorunlarına acil çözüm üretmesini isteyen Kayan, Mersin'in artık potansiyel değil, performans üretmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Mehmet Sait Kayan, Yerel Yönetim, Ekonomi, Finans, mersin, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'in Ekonomik Yapısı Yeniden Şekillendirilmeli - Son Dakika

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