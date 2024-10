Mersin\'in Engelsiz Yaşam Merkezi, Özel Gereksinimli Bireylere Destek Oluyor

Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açmış olduğu Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. 3 yaşında Otizm Spektrum bozukluğu tanısı alan ve şu an 24 yaşında olan Kübranur Çelik, Büyükşehir'in Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 26 kilo verdi. Ayağından ameliyat olduktan sonra hareketsizleşen Kübranur, sık ve aşırı yemek yiyerek 105 kiloya ulaşmıştı. Son zamanlarda sağlık durumunun kötüye gitmesi sebebiyle Büyükşehir'in Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bulunan Fitness Salonu'na yazılan Kübranur, Beden Eğitimi ve Fitness Antrenörü Emirhan Uka eşliğinde, haftanın 3-4 günü yoğun bir eğitim programına başladı. Kübranur, 6 ayda 79 kiloya indi.

"Kübra şu an profesyonel anlamda 1,5 saat antrenman yapıyor"

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Fitness Antrenörü Emirhan Uka, merkezde sporun yanı sıra çok çeşitli kursların olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Merkezimizde, küçük yaş grubu çocuklar için sportif faaliyet alanımız var. Aşçılık kursumuz, seramik atölyemiz, Mola Evi'miz var. Çocuklar sosyal aktivite yaparken, ailelerin nefes alabileceği alanlar var. Çocukların akademik anlamda gelişimlerine katkı sunarken hem kurum içinde, hem de kurum dışındaki etkinliklerle onların ve ailelerinin sosyalleşmesini sağlıyoruz.

Kübra, Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan bir öğrencimiz. İlk başladığımız antrenman programı, kardiyovasküler sistemi çalıştırıyor. Antrenmanın 20-25 dakikası interval antrenmanlar, sonrasında kardiyo çalışıp hafif ağırlıklarla bitiriyorduk. Kübra şu an profesyonel anlamda 1,5 saat antrenman yapıyor. Bunun yanında beslenme düzeni de çok iyi ve sağlıklı. Bu konuda aileyi de tebrik ediyoruz. Çünkü çok özverili ve bizimle ortak bir şekilde bu süreci yönettiler. Kübra 6 ay gibi bir sürede 26 kilo verdi. Hedefimiz 6-7 kilo daha vermek ve bunu stabil bir şekilde koruyabilmek. Bu kişilerde düzensiz yemek yeme, günde 6-7 öğünlere çıkan bir yeme alışkanlığı oluyor. İlerleyen zamanlarda kalp damar hastalıkları, obezite ve obezite öncesi yaşanan problem ve sorunları açığa çıkabiliyor. Kübra buraya başladıktan sonra, 3 öğün düzenli beslenmeye başladı. Fast-food yok. Sağlıklı besinler ve su tüketimi arttı. Şu an herhangi bir sağlık problemi yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin, hayatın her alanında yanlarındayız."

"Çocuklar böyle yerlere geldiği zaman hem sosyalleşiyor, hem de kaynaşıyorlar"

Kübranur Çelik'in annesi Halime Çelik, Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geldikten sonra kızında yaşadıkları olumlu değişimleri anlatarak şunları söyledi:

"Kızım Otizm hastası ve yemeyi çok seviyordu. Buraya gelmeye başlayalı 6 ay oldu ve Kübra 105 kilodan 79 kiloya düştü. Şimdilerde çok mutlu ve biz de sevinçliyiz. Kübra sürekli zıplayan bir çocuktu. Bir ayağından ameliyat geçirince, o hareketliliği de gitti. Birdenbire çok fazla kilo aldı. Kübra'yı hastaneye götürdüğümde, insüline karşı direnci olduğunu ve bağırsaklarında genişleme olduğunu söylediler. Kalp nabzı çok hızlı atıyordu. Şimdi çok sağlıklı ve değerleri gayet güzel. Benim çocuğum Otizmli olduğu için, ben Otizm'i biliyorum.

Burası bizim için çok güzel oldu. Daha önce Kübra özel eğitime gidiyordu, ama haftanın 1 günü olduğu için bir gelişme olmuyordu. Buranın çok fazla faydasını gördük. Aileler çocuklarını alsınlar ve buraya gelsinler. Burada seramik de var spor da. Böyle yerlerin çoğalmasını ve özel gereksinimli çocukların evde kalmamasını istiyorum. Çocuklar böyle yerlere geldiği zaman hem sosyalleşiyor, hem de kaynaşıyorlar. Toplum içine çıktıklarında daha güzel hareket ediyorlar, ama evde kalan çocuklar bir gün dışarı çıksa perişan oluyorlar. Çünkü dışarıya hemen adapte olamıyorlar."