Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekrem Memnun ve ÇİMSA ÇBK Mersin'in Avrupa Başarısı: Hayaller Gerçek Oldu

12.04.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇİMSA ÇBK Mersin'in başantrenörü Ekrem Memnun, Anadolu'dan bir takımla Avrupa Kupası kazanmanın mutluluğunu yaşarken, takım kaptanı Asena Yalçın ve oyuncu Esra Ural Topuz, kulüplerinin başarı hikayesini ve kadın basketbolunun gelişimini vurguladılar.

Ekrem Memnun, ÇİMSA ÇBK Mersin'in başantrenörü olarak Anadolu'dan bir takımla Avrupa Kupası kazanma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. 37 yıllık antrenörlük kariyerinde bu başarının kişisel mutluluğunu yaşadığını ifade eden Memnun, Anadolu'nun basketbol potansiyeline dikkat çekti ve Mersin'in örnek olabileceğini belirtti. Kulübün tesislerinin oyuncular için ideal olduğunu ve başkan Serdar Çevirgen'in desteğinin şampiyonluğa katkı sağladığını vurguladı. Daha önce Galatasaray'la EuroLeague kazanan Memnun, Avrupa başarılarının yanı sıra milli takım koçluğu deneyimleriyle kendini 'dünya koçu' olarak nitelendirdi ve gelecekte genç yetenekler keşfetme hayalinden bahsetti.

Takım kaptanı Asena Yalçın, Mersin'de oynamaktan memnun olduğunu ve kulübün aile ortamını övdü. Zorlu bir sezon geçirdiklerini ancak kupayı hak ettiklerini düşündüğünü söyleyen Yalçın, sakatlığı nedeniyle önümüzdeki sezon oynamama kararı aldığını ve 'zirvede bırakmak' istediğini açıkladı. Koç burcu olan Yalçın, liderlik özelliklerini vurguladı ve hayat felsefesinin mücadele etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, kadın basketbolunun geliştiğini ve izlemenin zevk verdiğini ekledi.

Oyuncu Esra Ural Topuz, özellikle Yunanistan'a karşı oynamanın motive edici olduğunu ve kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Mersinli olmanın bu başarıyı daha özel kıldığını söyleyen Topuz, kulübün Anadolu'daki en çok taraftara sahip takım olduğunu ve taraftar desteğinin kupada büyük emeği bulunduğunu vurguladı. Takım arkadaşlarının şehri sevdiğini de ekleyerek, başarının kolektif bir çabayla geldiğini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:23:00. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.