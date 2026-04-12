Ekrem Memnun ve ÇİMSA ÇBK Mersin'in Avrupa Başarısı: Hayaller Gerçek Oldu

Ekrem Memnun, ÇİMSA ÇBK Mersin'in başantrenörü olarak Anadolu'dan bir takımla Avrupa Kupası kazanma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. 37 yıllık antrenörlük kariyerinde bu başarının kişisel mutluluğunu yaşadığını ifade eden Memnun, Anadolu'nun basketbol potansiyeline dikkat çekti ve Mersin'in örnek olabileceğini belirtti. Kulübün tesislerinin oyuncular için ideal olduğunu ve başkan Serdar Çevirgen'in desteğinin şampiyonluğa katkı sağladığını vurguladı. Daha önce Galatasaray'la EuroLeague kazanan Memnun, Avrupa başarılarının yanı sıra milli takım koçluğu deneyimleriyle kendini 'dünya koçu' olarak nitelendirdi ve gelecekte genç yetenekler keşfetme hayalinden bahsetti.

Takım kaptanı Asena Yalçın, Mersin'de oynamaktan memnun olduğunu ve kulübün aile ortamını övdü. Zorlu bir sezon geçirdiklerini ancak kupayı hak ettiklerini düşündüğünü söyleyen Yalçın, sakatlığı nedeniyle önümüzdeki sezon oynamama kararı aldığını ve 'zirvede bırakmak' istediğini açıkladı. Koç burcu olan Yalçın, liderlik özelliklerini vurguladı ve hayat felsefesinin mücadele etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, kadın basketbolunun geliştiğini ve izlemenin zevk verdiğini ekledi.

Oyuncu Esra Ural Topuz, özellikle Yunanistan'a karşı oynamanın motive edici olduğunu ve kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Mersinli olmanın bu başarıyı daha özel kıldığını söyleyen Topuz, kulübün Anadolu'daki en çok taraftara sahip takım olduğunu ve taraftar desteğinin kupada büyük emeği bulunduğunu vurguladı. Takım arkadaşlarının şehri sevdiğini de ekleyerek, başarının kolektif bir çabayla geldiğini belirtti.