Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye yapılan Türk bayrağı yeniden boyandı - Son Dakika
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Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye yapılan Türk bayrağı yeniden boyandı

Mersin\'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye yapılan Türk bayrağı yeniden boyandı

Mersin'in Mut ilçesinde bulunan 22 dönümlük araziye yapılan Türk bayrağı, renklerinin solması nedeniyle yeniden boyandı. Mut Belediyesi personeli tarafından gerçekleştirilen boyama işlemi için özel bir firma tarafından 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz boya kullanıldı. Bayrağın boyama işlemi 3 milyon 500 bin liraya mal oldu.

29.08.2024 13:48
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Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye yapılan Türk bayrağı yeniden boyandı.

Mut Belediyesi personeli, 2012 yılında Toros Dağları'na yapılan Türk bayrağını, renkleri solması nedeniyle yeniden boyadı.

22 dönüm arazideki bayrağın boyama işlemi için özel bir firma tarafından finanse edilen 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz boya kullanıldı.

Belediye Başkanı Murat Orhan, Türk bayrağının 2012 yılında yapıldığını belirterek, "2012'den bugüne kadar bayrağımız sıcak olması hasebiyle soluyor. Şehitlerimizin al kanıyla aynı renkte olan bayrağımızın boyama işlemlerini tamamladık." dedi.

Başkan Orhan, 180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki bayrağı boyama işleminin yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya mal olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye yapılan Türk bayrağı yeniden boyandı - Son Dakika

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