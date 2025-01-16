Mersin İtfaiyesi, 2024\'te 13 bin 994 görevi başarıyla tamamladı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2024 yılında kent genelinde tam donanımlı 121 araç, 7 bot ve 577 personelle 35 farklı noktadan hizmet verdi. Ekipler, 13 bin 994 görevi başarıyla tamamlarken; 5 bin 538 yangına müdahale etti, 61 bacayı temizledi ve 4 bin 383 kurtarma çalışması yürüttü.

Mersin İtfaiyesi; 16 grup amirliği, 16 istasyon, bir Köpekli Arama Kurtarma Merkezi, bir Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ve ATA Eğitim Merkezi olmak üzere 35 farklı noktadan 121 araç, 7 bot ve 577 personelle hizmet veriyor. Ekipler, geçen yıl boyunca 5 bin 538 yangına müdahale ederken, 61 baca temizliği ve 4 bin 383 kurtarma çalışması gerçekleştirerek toplam 9 bin 970 faaliyete imza attı.

En fazla yangın Akdeniz, en az yangın Gülnar ilçesinde çıktı

2024 yılı içinde kent genelinde en fazla yangın 485 vaka ile Akdeniz ilçesinde meydana gelirken, Mezitli'ye bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'nde 17, Tarsus ve ona bağlı mahallelerde bin 56 yangın vakası görüldü. En az yangın ihbarı yapılan istasyon ise 10 vaka ile Gülnar'ın Kuskan istasyonu oldu. Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösteren dokuz itfaiye eğitim merkezi içerisinde en kapsamlı özelliklere sahip Ata Eğitim Merkezi ile itfaiye teşkilatını güçlendiren Büyükşehir, yazılı ve uygulamalı sınavla aldığı 50 itfaiye memurunu da kadrosuna ekledi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürlüğü bünyesinde binaların yangına karşı dayanıklı ve korunaklı olduğunu tespit etmek ve güvenliğini sağlamak amacıyla da 2024 yılında 4 bin 379 iş yerine 'Uygunluk Raporu' verirken, 462 adet proje hayata geçirildi. 95 bina ve tesisin yangın tesisat projesi onaylandı. Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 343 kurum bünyesinde 417 eğitim ve tatbikat gerçekleştirilirken, bu eğitim ve tatbikatlarda 45 bin 95 kişiye yangın türleri, yangına müdahale türleri, önleyici tedbirler ve arama kurtarma eğitimleri verildi.

"13 ilçede 35 farklı noktadan hizmetlerimizi sürdürüyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin, 13 ilçede 35 farklı noktada hizmetleri başarılı bir şekilde yürüttüklerini dile getirdi. 2024 yılında 13 bin 994 görevi başarıyla çözüme kavuşturduklarını aktaran Akşahin, "Bunların içerisinde 5 bin 538 yangın müdahalesi, 4 bin 383 arama kurtarma çalışması, 61 baca temizliği olmak üzere, toplamda 9 bin 970 çalışmaya imza attık. Merkezde en çok yangın 485 vaka ile Akdeniz ilçesinde, sonrasında ise 17 vaka ile Mezitli'ye bağlı Fındıkpınarı'nda gerçekleşti. 2024 yılında en az yangın ihbarı alan istasyonumuz ise, 10 ihbarla Gülnar'ın Kuskan istasyonu oldu. Merkezden uzak ilçelerde ise, bin 56 yangın ile Tarsus ve ona bağlı mahallelerde müdahalelerimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.

Türkiye'nin sayılı itfaiye merkezlerinden biri olan ATA Eğitim Merkezi'nde itfaiyecilik alanında eğitim vermeye devam ettiklerini kaydeden Akşahin, çeşitli kurum ve kuruluşlara da bu süre zarfında hem teorik hem de pratik eğitim gerçekleştirdiklerini aktardı. Akşahin, şöyle devam etti:

"Tüm amacımız, Mersinlilerin huzur ve güven içinde yaşaması"

"Bizim için en önemli şey; bilimsel, teknik ve verilere dayanarak, itfaiyecilik alanında ve yangın konusunda başarılı bir eğitim sunmak. Bu faaliyetlerin dışında; binaların yangına karşı dayanıklılığı ve ruhsatlandırması aşamasında, işyeri açmak isteyen tüm yurttaşlarımıza ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygunluk raporlarımızı verdik. İnovasyon çalışmaları kapsamında uzaktan izleme sistemimizi kurduk. Bu sistemle beraber, hızlı bir şekilde aksiyon almaya başladık. Araç ve yaka kameralarımızla itfaiyeci arkadaşlarımızı desteklerken, kentin önemli kavşaklarında bulunan 57 kamerayı da itfaiye yönetim sisteminin içerisine entegre ettik."

Akşahin, her sene olduğu gibi 2025 yılında da vatandaşların huzuru ve güvenliği için hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.