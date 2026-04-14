Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park'a Mescit Kazandırdı

14.04.2026 10:54  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park'ta yer alan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın yanına yeni bir mescit inşa etti. Mescit, hem kadınlara hem de erkeklere yönelik ibadet alanları sunarak vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmelerini sağlıyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'ta yer alan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın yanına mescit kazandırıldı. Hizmet ile bu lokasyonda bulunan vatandaşların, ibadetlerini rahat ve konforlu bir ortamda karşılayabilmesi amaçlanıyor.

Kültür Park'ın sosyal yaşam merkezlerinden Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın yanında hizmete sunulan mescit, sahil bandında zaman geçiren vatandaşlara ibadetleri için kolay erişim imkanı sağlıyor. Kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik ön planda tutularak hizmete sunulan mescit, kadın ve erkek vatandaşlar için alanlar içeriyor. Toplam 110 metrekarelik alana sahip mescit binasında; kadın ve erkekler için 10'ar kişilik ibadet alanları, abdesthaneler ve ayakkabılık bölümleri yer alıyor.

"Kültür Park bünyesinde, ibadethane niteliğinde bir yapı yokt"

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan İnşaat Mühendisi Mustafa Enes Akkoç, Kültür Park'ta hizmete sunulan mescit ile ilgili bilgi vererek, "Kültür Park bünyesinde, ibadethane niteliğinde bir yapı yoktu. Gelen yoğun talepler üzerine, Özgecan Aslan Meydanı'nın yanında mescit inşa ettik. Dört ana bölümden oluşan yapıda, 10'ar kişilik erkek ve kadın ibadet alanları ile abdesthaneler ve ayakkabılık kısmı yer alıyor" dedi.

Mescidi kullanan vatandaşlardan bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Tahsin Elçin: "Çok güzel bir hizmet. Burada bir noksanlığı hissediliyordu. Çok güzel olmuş. Emeği geçenlerin eline sağlık" dedi. Mescit kurulmadan önce biraz zorlandığını ifade eden Elçin, "Buradan Muğdat ya da daha ilerideki camiye gidiyordum. O da uzak oluyordu. Bazen polis karakollarından yardım istiyordum, ama o da olmuyor. Bu mescidin yapılması çok iyi oldu. Çok memnun oldum."

-Abdülkadir Tektaş: "Bence güzel bir hizmet oldu. Kültür Park'ta vakit geçirenler, namaz kılmak için başka yerlere, camilere gidiyordu. Sahile geldiğimizde namazımızı kılıyor, sonra tekrar oturabiliyoruz. Vahap Başkanımıza teşekkür ederiz. Sahil bandını kullanan vatandaşlar için güzel bir hizmet oldu."

-Enver Altuğ: "23 sene önce Mersin'de ikamet ediyordum. 23 yıldır Manisa'dayım. Mersin'e gezmeye geldim. Mersin çok güzel olmuş, çok beğendim. Bizim dönemlerimizde bu kadar hizmet yoktu. Mescidi de çok beğendim, girdim namaz kıldım. İleride lavabolar var, çok temiz pırıl pırıl. Her şey için tüm çalışanlara ve Başkanımız Vahap Bey'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Özgecan Aslan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:29:42. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.