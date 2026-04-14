Mersin Limanı 2026 İlk Çeyrekte Yükte Artı, Konteynerde Büyüme Gösterdi

14.04.2026 00:39
MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin Limanı'nın Türkiye toplam yük hareketinin önemli bir kısmını üstlendiğini ve konteyner elleçlemesinde de büyük bir artış kaydettiğini açıkladı. Mersin, stratejik konumuyla Doğu Akdeniz'in önemli bir ticaret merkezi olmaya devam ediyor.

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye limanlarında toplam yük elleçlemesinin sınırlı gerilediğini, ancak Mersin Limanı'nın 10 milyon 180 bin 949 tonluk hacmiyle artı bölgede kaldığını belirtti. Mersin Limanı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüyerek Türkiye toplam yük hareketinin yaklaşık yüzde 7,4'ünü üstlendi. Taşucu Limanı ile birlikte Mersin'in toplam yük katkısı 11 milyon 284 bin 741 tona ulaşarak Türkiye yük hareketinin yüzde 8,2'sini oluşturdu.

Konteyner tarafında ise Mersin Limanı, 499 bin 238 TEU ile Türkiye toplamının yaklaşık yüzde 14,8'ini gerçekleştirdi ve geçen yıla göre yüzde 11,2'lik bir artış kaydetti. Kayan, Mersin'in lojistik gücü ve stratejik konumuyla Doğu Akdeniz'in önemli bir ticaret merkezi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Mersin Limanı işletmecisi MIP'nin keyfi uygulamalarının sona ermesi halinde, limanın potansiyelinin mevcut rakamların üzerine çıkabileceğini ve ihracatçı lehine yaklaşımla daha yüksek performans sağlanabileceğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

