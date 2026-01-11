Meski Genel Müdürlüğü, 2025'te Mersin'in Altyapısını Güçlendirdi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca kent genelinde içme suyu, atıksu ve yağmur suyu yatırımlarıyla altyapıyı güçlendirdi. Hat ve ızgara bakım-onarımı, asfalt ve arıtma çalışmalarını da sürdüren MESKİ, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ise yaklaşık 50 bin kişiye ulaşarak su tasarrufu bilincinin yayılmasına katkı sundu.

MESKİ, 2025 yılında da içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerini güçlendirerek Mersin'i daha dayanıklı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent haline getirdi. Kuraklığa karşı alternatif sondaj çalışmaları gerçekleştiren MESKİ, suyu akılcı ve verimli yöntemlerle yönetmeye devam ediyor.

Altyapı çalışmalarının ardından kentin ulaşım ağlarını da modernize eden MESKİ, 2025'te 140 bin ton bitümlü sıcak asfalt ve 120 bin metrekare sathi kaplamayla cadde ve bulvarları daha konforlu hale getirdi.

Kent için önemli yatırımları hayata geçiren MESKİ, özellikle yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla rutin yağmur suyu hattı, ızgara ve menfez temizliği ile bakım-onarım çalışmalarını sürdürerek altyapı dayanıklılığını artırdı. MESKİ'nin 29 atıksu arıtma tesisinde ise bir yılda yaklaşık 118 milyon metreküp atık su arıtılarak doğaya geri kazandırıldı.

MESKİ, gerçekleştirdiği etkinliklerle toplumsal farkındalık oluşturuyor

Su tasarrufu bilincini yaymak amacıyla okullarda verilen eğitimler ve müze gezileriyle çocuklara, gençlere ve ailelere suyun değeri anlatılıyor. Festival ve etkinliklerde açılan stantlarla birlikte 2025 yılının sonunda yaklaşık 50 bin kişiye ulaşan MESKİ, hizmete sunduğu 'tasarruf.meski.gov.tr' internet sitesiyle de vatandaşların su tasarrufu alışkanlıklarını geliştirmelerine katkı sunuyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, kalite standartlarını artırdı

Sıfır atık belgeli tesisleriyle çevreye duyarlı bir yönetim modeli benimseyen MESKİ, TS EN ISO 9001 Kalite, TS EN ISO 14001 Çevre, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerden tam not aldı. Enerji verimliliği alanında hayata geçirdiği projelerle öne çıkan MESKİ Genel Müdürlüğü, TS EN ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası'nı ise üçüncü kez yeniledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarını da etkin şekilde kullanan MESKİ, Güneş Enerji Sistemleri (GES) ve biyogazdan ürettiği enerjiyle çevreye katkı sunmayı sürdürüyor.

Ayrıca, TEKSİN Çağrı Merkezi üzerinden çağrıyı alan MESKİ, vatandaşlardan gelen talepleri hızlıca değerlendirerek etkin geri dönüş sağlıyor.

MESKİ, 2026 yılında da Mersin'e katkı sunacak altyapı projeleri hayata geçirecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde hayata geçirilen "Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi" kapsamında, EBRD ve IFC ile sağlanan yaklaşık 84 milyon avro dış kredi ve hibe finansmanıyla 6 atıksu arıtma tesisi ve 4 derin deniz deşarj sistemi inşa edilecek.

MESKİ, 2026 yılında hayata geçireceği projelerle Mersin'in altyapısını geleceğin ihtiyaçlarına uygun şekilde daha güçlü ve dirençli hale getirmeyi hedefliyor.