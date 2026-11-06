Mersin Mezitli'de Fatih Mahallesi'nde atık biriken konut temizlenip ilaçlandı - Son Dakika
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Mersin Mezitli'de Fatih Mahallesi'nde atık biriken konut temizlenip ilaçlandı

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Mersin Mezitli\'de Fatih Mahallesi\'nde atık biriken konut temizlenip ilaçlandı
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Mezitli Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde bir konutta biriken çöp ve atıkların çevre ve toplum sağlığına risk oluşturması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla çalışma başlattı. Kurumlarla koordineli şekilde atıklar tahliye edildi, konutta temizlik ve ilaçlama yapıldı.

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde bir konutta biriktirilen çöp, atık ve eski eşyaların çevre ve toplum sağlığı açısından risk oluşturması üzerine kurumlarla koordineli çalışma gerçekleştirdi. Atıkların tahliye edildiği konutta kapsamlı temizlik ve ilaçlama yapıldı.

Mezitli Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Fatih Mahallesi 30042 Sokak'ta bulunan bir konutta biriken atıklara müdahale edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mezitli Belediyesi ekiplerince yapılan incelemelerde, söz konusu konutta yoğun koku, çöp atıkları ve eşya yığınları bulunduğu tespit edildi. Çevre ve toplum sağlığı açısından risk oluşturan olumsuz koşulların giderilmesi amacıyla gerekli çalışmalar başlatıldı.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından konutta biriktirilen atıklar tahliye edilerek kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü nezaretinde yürütülen çalışmaların ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlama işlemi de gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
Hıfzıssıhha KuruluMezitliMersinSağlıkGüncelSon Dakika

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